(VIDEO) Infa: “Cuando el urbano limpia su letra no lo escuchan”; cree oyentes deben educarse musicalmente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista urbano Argenis Rodríguez “Infa”, quien se encuentra promocionando su nuevo tema “Más que amigos”, consideró que los exponentes del género no están mal por impulsar su carrera, en algunos casos, con canciones explícitas, y los que sí lo estarían son los oyentes porque no aceptaría a los artistas que intentan alcanzar su meta usando letras limpias.

“Yo diría que todos los exponentes estamos bien, los que están mal son los oyentes, tienen que educarse musicalmente. Hay muchos artistas de aquí que han tratado de limpiar su letra, incluso, hacen muchas canciones buenas, pero el oyente no los acepta”, expuso.

Infa fue entrevistado por el periodista Elmer Féliz, en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

“Black Point en un tiempo limpio su letra y no le hicieron caso y yo conozco muchos artistas que desde hace ya un tiempo están haciendo música limpia y no le hacen caso, pero en realidad no hay que desmayar, hay que buscar la corona”, sumó.

Infa, también productor musical, manifestó que está en el género urbano porque le gusta y no desmayará en hacer música limpia y con calidad, y en ese sentido indicó que se encuentra trabajando en un álbum con colores jamaiquinos.

“Gracias a Dios estamos trabajando durísimo, ya el tema promocional es “Más que amigos”, tengo una colaboración en la calle con dos amigos, DR Masacre y Coli Rabia, y tengo una colaboración por ahí guardada con Chris Lebrón, estamos esperando el tiempo de Dios para tirar la producción”, adelantó.

Relacionado