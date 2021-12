(VIDEO) Indican que falta de amor propio hace a las mujeres criticarse mutuamente

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La joven puertorriqueña Janice Rodríguez indicó que la falta de amor propio es lo que hace a las féminas criticar por su éxito a otras mujeres, asegurando que muchas veces los comentarios negativos reflejan el estado en que se encuentran las personas.

“Es la falta de amor propio, casi siempre las personas que están heridas hieren a otras, una mujer que está rota no logra aceptar el éxito de otra, entonces si no sanamos esa raíz siempre vamos a criticar a otra persona, una mujer que criticar o que compara se está reflejando a ella misma”, expresó.

Rodríguez emitió sus valoraciones en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 02:50).

Aseguró que los ataques realizados a través de comentarios negativos, por lo general evidencian un vacío emocional que es necesario llenar, y es por eso que recomiendó obviar críticas que no sean constructivas.

“Ahí es donde tenemos que analizar, okey, este ataque que ella me está haciendo, ¿por qué es?, ese ataque viene de un vacío, y hasta que ese vacío no se llene la persona va a seguir la misma conducta independientemente de quien sea”, externó.

Agregó que es bueno que la población femenina comprenda que no es necesario estar en competencia, y que por el contrario, aseguró que cuando una mujer que se ama no debería sentirse intimidada ante cualquier otra fémina sea cual sea su posición.

“Si yo veo la mejor versión de mí puedo ver la mejor versión de la persona que también está frente a mí, si yo me enamoro de mí misma y de la mejor versión que yo pueda ser, no importa la mujer que entre a un salón o que entre donde yo esté, no me voy a sentir minimizada ni menos”, sostuvo.

