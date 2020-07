(VIDEO) Incendio afecta instalaciones empresa de la zona industrial de Haina

View this post on Instagram

Un incendio registrado ayer afectó casi en su totalidad a la empresa Envases Mundial, ubicada en la zona industrial de Haina. Varias unidades de bomberos de zonas aledañas acudieron para sofocar el siniestro. Según reportes preliminares el foco del incendio presuntamente se produjo en el área de almacenamiento de combustibles. #Elnuevodiariord