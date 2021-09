(VIDEO) Inauguran “The Hive” Summer Camp un sueño construido durante años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “The Hive” es un sueño, el sueño construido durante varios años entre Maria Luisa Liriano y Arlette Joubert, las cuales tenían dos caminos separados, sin saber que la vida las iba a conectar en un punto.

Lo visualizaron como un espacio donde mezclan su pasión y esos momentos especiales que disfrutan en familia.

En el momento que Arlette Joubert y Maria Luisa Liriano se dieron cuenta que compartían las mismas ideologías sobre la educación, psicología, la importancia del desarrollo integral de los niños y jóvenes que ellos desde temprana edad aprendan a manejar sus emociones, resolver problemas por sí solos, que al exponerlos y proporcionarles el espacio y las oportunidades adecuadas favorecemos su desarrollo integral. Construyendo así ser independientes y así ser entes activos en la sociedad. Ahí fue donde decidieron unirse y crear lo que hoy es The Hive.

Son fiel creyentes de que todos los niños necesitan jugar, estar en contacto con la naturaleza así mismos de darles a ellos las herramientas necesarias para que puedan integrarse de manera activa, sientan la capacidad de poder, asuman responsabilidades y a la vez hacerlos capaces de tomar decisiones conscientes y de manera independiente. De aquí surgen cuatro programas, The Mini Hive, The Hive Academic, The Hive Afternoon and The Hive for Teens donde abarcamos las edades desde los 2 meses hasta los 18 años desarrollando en etapa de de los niños y jovenes cada una de estas areas.

Al mismo tiempo cuentan con The Hive Events, brindando un espacio para todas las celebraciones.

Hoy formalmente inauguración este sueño del que desde ya se convierte en suyo.

