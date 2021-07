(VIDEO) “In the Heights”: musical bastante aburrido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ‘In the Heights’, conocida en español como “En el barrio”, es una película musical que no estaba en mi agenda, pero la he visto para unirme a la conversación del momento que circula en las redes sociales de la diversidad.

Creo que fue una decisión errática de mi parte, sobre todo porque la dirige Jon M. Chu, director que hace tres años consiguió aburrirme con ‘Crazy Rich Asians’. No podía esperar nada. El visionado de este musical de Chu, superfluo y anodino, me quita dos horas y media de mi vida con una fábula bastante aburrida sobre los sueños y las idiosincrasias culturales de las comunidades latinoamericanas, con unos números musicales que pisan terrenos comunes con los personajes estereotipados que no tienen nada de gracia y que en ningún momento suponen para mí algo emocionante.

Su narrativa, a través de un racconto prolongado, cuenta la historia de Usnavi, un dominicano idealista y humilde que relata frente a unos chiquillos los días alegres en que vivía con su abuela en un apartamento y también administraba el colmado del barrio en Washington Heights, Nueva York.

Por medio del protagonista presenta además un collage de personajes variopintos, como la matriarca del barrio, las chismosas que atienden del salón de belleza, el emprendedor endeudado, la dominicana independiente que ingresa a la universidad para hacer feliz a su padre, y la mexicana bonita del barrio que sirve de interés romántico y desea superarse como diseñadora de moda.

Pero las situaciones y los conflictos personales se mantienen en la superficie para responder, a modo antológico, a las inquietudes de siempre del inmigrante latinoamericano de clase trabajadora en suelo norteamericano, como la falta de oportunidad, la miseria y la esperanza de soñar con un mejor mañana. Sin embargo, no hay mucho desarrollo.

El problema se vuelve demasiado redundante y rutinario cuando emplea el musical con esos personajes sosos para remediar esas preocupaciones interculturales y condicionarlas de la manera más superficial posible a los clichés del sueño americano, como si se tratara de un anuncio turístico para gente que anhela encontrar la luz en medio de tanta oscuridad social. Y el ritmo tropieza como un bailarín cojo ensamblando los actos de danza y música.

Quizá funciona una que otra rima con las canciones de rap, pop, salsa y merengue, pero no deja parecerme un musical baladí que solo consigue romantizar y ridiculizar la imagen del dominicano en el extranjero.

Ficha técnica

Título original: In the Heights

Año: 2021

Duración: 2 hr 22 min

País: Estados Unidos

Director: Jon M. Chu

Guion: Quiara Alegría Hudes

Música: Lin-Manuel Miranda, Alex Lacamoire, Bill Sherman

Fotografía: Alice Brooks

Reparto: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera

Calificación: 4/10

