(VIDEO) Imprudencia entre patanistas termina en accidente en el peaje de la Circunvalación

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- Un ciudadano denunció este viernes que dos camioneros escenificaron una imprudencia al cruzar e intercambiar de carril sin mirar, en un hecho registrado en la autopista Duarte, tramo de La Vega, cuya acción terminó en un accidente de tránsito en el peaje de la Circunvalación Norte.

“Atención camioneros 911, lo hago para grabar una acción que vienen cometiendo dos colegas, señores vengo bajando de La Vega, observen eso, esa cola cargada de block y este furgonero, ponen en riesgo la vida de gentes inocentes”, explica el hombre mientras grababa la escena.

Indica que el hombre que se desmonta del camión es uno de los ayudantes del conductor, al tiempo de criticar el acto vandálico.

El resultado de la imprudencia terminó en un accidente de tránsito en la Circunvalación Norte, sin que hasta el momento se haya reportado personas heridas.

Según informaciones suministradas a este medio, todo inició por un rebase por uno de los conductores, ya que el otro no cedió y pujaron hasta llegar al peaje de la Circunvalación.

De acuerdo a la versión de uno de los involucrados, cuenta que iba por el carril expreso y el otro quería entrar, pero a la fuerza, “yo no lo dejé y más adelante me tiró el camión encima, ya ustedes saben, yo no iba a dejar que me desbarataran el vehículo”.

Continúa diciendo que más adelante lo esperó en el Santo Cerro, con la intención de provocar un accidente y seguir para la Capital.

“Inteligentemente lo ubiqué, él iba del lado derecho y yo del izquierdo, pasó otro camión y aceleré, entonces me fui alante y mi ayudante se desmontó y le dio par de chuchazos”, explicó uno de los afectados a través de una nota de voz.

