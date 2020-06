(VIDEO) Imponen garantía económica hombre vinculado en asesinato de La Soga

View this post on Instagram

“La Soga” | Este viernes el juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente en la provincia de Valverde impuso una garantía económica a un hombre vinculado al supuesto asesinato del expolicía Fernando de Los Santos mejor conocido como "La Soga". Leonardo Zarzuela fue sometido por un arma de fuego que tenía guardada en su casa y la cual es propiedad de un amigo que reside en los Estados Unidos, manifestó su abogado. #elnuevodiariord