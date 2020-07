(VIDEO) Imponen 3 meses prisión preventiva mujer intentó agredir bebé con martillo en Arroyo Hondo

View this post on Instagram

A través de un video ciudadanos denuncian joven madre maltrata a su hijo recién nacido sin que hasta el momento se conozcan los motivos y el lugar del hecho. Como se muestra en el audiovisual, la mujer se resistía entregar el infante a los que se suponen eran allegados, cuando estos vieron la manera en que lo estaba cargando. Finalmente se enfrascaron con la mujer y lograron quitarle el niño, sin que ocurrieran males mayores con el recién nacido. @procuraduriagralrd @policiard @conanirdo @presidenciard #elnuevodiariord