(VIDEO) Implicado en red “César el Abusador” acepta extradición hacia EEUU en audiencia SCJ

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conoce la solicitud de extradición hacia Estados Unidos a José de Jesús Tapia Pérez, Sergio Gómez Díaz y Baltazar Mesa, implicados en la red de narcotráfico y lavado e activos de César Emilio Peralta (César el Abusador). #elnuevodiariord