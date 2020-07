(VIDEO) Impiden a director del Indrhi entrar a centro de votación de Dajabón

View this post on Instagram

Varias personas impidieron este domingo que el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández, entrara al recinto que funcionaba en la escuela básica Pimentel Rodríguez en la colonia Japonesa. De acuerdo a informes preliminares al funcionario no se le permitió la entrada a dicho recinto porque no le correspondía votar ahí. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD #DominicanaDecide2020