(VIDEO) Ignacio Aracena: Omar Fernández cometió una pifia al cuestionar manejo de la deuda pública

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santo Domingo Oeste, Ignacio Aracena, estimó este jueves que su compañero de hemiciclo Omar Fernández cometió una “pifia” ayer miércoles en la cámara baja, al cuestionar el proyecto que colocaría bonos soberanos de valores de deuda pública, y pedir que se deje de endeudar el país de manera irresponsable.

Dijo sentir mucho respeto por su compañero Omar Fernández, porque lo considera un joven con mucho talento, sin embargo, cree que el diputado desconoce un poco la historia de su país y lo exhortó a revisar los pasados gobiernos de Danilo Medina y Leonel Fernández, en los que también se tomaron préstamos.

“El compañero Omar logró lo que quería, convertirse en tendencia, si ese era su método lo felicito, lo que creo es que él debe de revisar, ir a la historia y buscar cuántas cantidades de préstamos se han tomado”, expresó al ser entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Él técnicamente plantea la necesidad de que se comience a trabajar en República Dominicana una reforma fiscal y eso de verdad que no es bueno para un congresista en estos tiempos, cuando lo que tenemos que hacer es trabajar para ver cómo llevamos alivio a la sociedad dominicana y mantener nuestra economía”, sumó.

Además defendió el proyecto que colocaría bonos soberanos de valores de deuda pública, por hasta un monto de RD$363,257,860,888.00 para complementar al presupuesto estatal del 2023, manifestando que estos serían préstamos para el fortalecimiento de la institucionalidad de República Dominicana.

“Nosotros como políticos tenemos que tener un poquito de coherencia y ser un poquito serio a la hora de defender una pieza, usted puede argumentar que usted está en desacuerdo o no con un préstamo, y es la autorización para que se coloquen bonos, no es un préstamo total, se van a colocar bonos en el mercado para garantizar un presupuesto complementario porque es que aquí se demanda demasiado y no tenemos la capacidad”, sumó.

Fideicomiso

En otro orden, el diputado Aracena consideró que la oposición al proyecto de ley de fideicomiso público que han externado legisladores y altos dirigentes del PLD no es más que “politiquería barata”.

“La oposición como que ha perdido el rumbo y un hombre como Juan Ariel que a veces es muy medido es sus señalamientos salta con esto”, manifestó al hablar de las declaraciones emitidas por el vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez, de que el artículo del proyecto es violatorio a la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones.

