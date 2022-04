(VIDEO) Ignacio Aracena asegura diputados trabajan para modificar Ley de Seguridad Social

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ignacio Aracena, diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró que desde la Cámara de Diputados se está trabajando en “una nueva” Ley de Seguridad Social que incluya, entre otras cosas, aumentar los beneficios de la cobertura a afiliados a las diferentes Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que sobre todo, garantice pensiones dignas a los ciudadanos al final de su vida laboral.

“El Estado es el mayor garante de lo servicios y la salud del pueblo dominicano, por eso es quien tiene que asumir la responsabilidad de manera directa; en ese sentido, durante más de un año se han hecho consultas con todos los sectores de la sociedad civil y más del 90% de los dominicanos consultados coincidió en que es necesario modificar esta ley”, emitió.

Durante una entrevista realizada por Sandra Rosario, José Díaz y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El nuevo Diario TV, Aracena puntualizó que los ciudadanos encuestados pidieron tener acceso a una mejor cobertura médica.

Argumentando que “no es imposible que un ciudadano por naturaleza de cáncer después que este se pasa toda una vida cotizando a la AFP no pueda tener acceso a la cobertura médica”.

Sostuvo que las personas encuestadas acordaron, además, que es necesario mejorar la calidad de las pensiones, tras condenar que la pensión recibida luego de más de 30 años laborando, sean “miserias que no les dan para nada”.

“Entonces los beneficios de las AFP siguen aumentando; sin embargo, los beneficios de los que cotizan siguen disminuyendo y yo estoy comprometido con ser parte de ese grupo de diputados que están impulsando para que se haga una reforma integral que beneficie a la clase trabajadora”, indicó.

Comunicó que está de acuerdo con que se realice un estudio para saber hacia dónde se dirige el país en ese aspecto y partiendo de los resultados del mismo se determine si es necesario la eliminación de las Administradoras de los Fondos de Pensiones en la República Dominicana.

“Definitivamente el régimen actual hay que revisarlo y modificarlo; para eso nosotros estamos aquí, para hacer políticas responsables para la sociedad dominicana, garantizando los derechos de los trabajadores que al final de la jornada son los que aportan”, externó.

Aranceles

En cuanto a la aprobación en segunda lectura del proyecto de Ley Arancel Cero, el legislador expuso que esta medida sólo busca garantizar la alimentación del pueblo dominicano, debido a que según su versión, los pronósticos dados por los expertos debido la crisis provocada por el COVID y el conflicto entre Rusia y Ucrania, es una hambruna mundial.

“Viene una hambruna; entonces, los gobiernos lejos de ser populistas lo que tienen que hacer es política responsable para garantizar la alimentación del pueblo dominicano. Por eso el Gobierno tomó medidas de precaución y lo mandó como consulta al Congreso Nacional, que convocó a todos los sectores de la vida nacional que tienen que ver con el tema y cada uno de ellos hizo su aporte”, expresó.

En ese aspecto, lamentó que los partidos de oposición hayan vendido a la ciudadanía que esta medida solo busca proteger a los grandes empresarios, y que nadie haya hablado de que, con la misma, se intenta proteger los intereses de la clase desposeída, que al final es quien sufre las consecuencias de los altos costos.

“La oposición decía que el presidente, con esta medida, va a quebrar la mayoría de los productores dominicano y se les olvidó que fue el presidente Luis Abinader que otorgó RD $5,000 millones de pesos a tasa blanda para incentivar la producción nacional en el campo dominicano”, señaló.

Asimismo, narró que posterior a esto el primer mandatario congeló el pago de capital a los préstamos que otorgó el Banco Agrícola, para que los productores tuvieran mayor margen de producción para abastecer el mercado local.

“Lo que pasa es que la oposición no tiene discurso y no tiene como atacar las obra del gobierno de Luis Abinader que es una obra responsable y prefieren atacar en vez de sumarse, porque esto no es relajo y hay que garantizar la alimentación del pueblo dominicano”, citó.

