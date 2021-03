(VIDEO) Iglesia Evangélica reitera rechazo a las tres causales sobre el aborto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Iglesia Evangélica reiteró este lunes su posición de rechazo a las tres causales del aborto planteadas en el Código Procesal Penal que están siendo debatidas en el Congreso Nacional.

Los miembros del comité ejecutivo de la Iglesia Evangélica, reverenda Zairi Martes, presidenta y Juan de Dios Caraballo vicepresidente, al ofrecer una rueda de prensa, hicieron un llamado a toda su feligresía para que sean portavoces de la promoción de la preservación de la vida bajo cualquier circunstancia.

“Nuestra postura es defender la vida, es lo fundamental, si no hay vida no hay ley”, sostuvo la reverenda Martes, señalando que la iglesia tiene su rol, una identidad y la defenderán.

Por lo tanto, rechazan lo planteado en el proyecto de ley que presenta tres motivos causales de aborto. “El rechazo a querer legalizar el aborto usando como excusa esas tres razones que aparentan ser poderosas, pero que al final nosotros sabemos cuáles son las mismas”, indicó.

“Como institución cristiana evangélica establecida desde el 1922 en la Republica Dominicana, creemos en la preservación de la vida desde su concepción, entendiendo que solo Dios tiene la potestad para dar la vida y quitarla”, añadió.

Al preguntársele su opinión sobre la posición planteada por el presidente de la Republica Luis Abinader sobre las causales, la reverenda Zairi Martes dijo que “no le atañe”, sino establecer su posición frente al tema ante la sociedad.

La vida es lo primero, sino hay vida, no hay ley, nuestra lucha sabemos contra quien es, pero nosotros no somos parte de una masa que no piensa, la Iglesia tiene un rol, una identidad y es lo que nosotros estamos defendiendo independientemente de quienes estén de acuerdo, a favor o en contra”, reitero la reverenda.

