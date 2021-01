(VIDEO) Iglesia Católica someterá a la justicia mujer que alega ser expareja sentimental del Cardenal López Rodríguez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El sacerdote Manuel Ruiz, dijo este viernes que la Iglesia Católica someterá a la justicia a Jenny Michelle Pimentel, quien alega haber tenido una relación sentimental con el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

Explicó que también será confrontada por unos 34 millones de dólares que alega la Iglesia se ha robado de una entrevista sobre el caso que se había publicado en Univisión.

Dijo que el miércoles van a dar respuestas a cada una de estas “mentiras”, para dar tiempo al conglomerado de medios en español, a más tardar el lunes o el marte para que aclare si ha recibido esos supuestos millones.

“Ya nos pusimos en contacto con Univisión para que aclare cómo es posible que la iglesia le haya robado ese dinero”, indicó.

Señaló que ellos si tienen pruebas d ella ha extorsionado a personas y ha ganado dinero a través de esas mentiras, y recordó que se trata de la misma mujer que quiso engañar diciendo que tenía un hijo del cardenal López Rodríguez, y que luego salieron los verdaderos padres del infante presentaron un papel notarial, que demostraba que el hijo no era de ella sino de su hermana.

Ruiz resaltó que Pimentel no ha podido hacer una demanda real contra la Iglesia porque no tiene fundamentos, no obstante, “nosotros si tenemos pruebas de como ella a base de mentiras y videos en las redes sociales ha querido engañar con sus invenciones”. Se recuerda que la mujer hizo la supuesta confesión a través de un video colgado en su cuenta de Instagram, donde también exigió el pago generado por una entrevista concedida a una cadena internacional para aclarar su vínculo con el religioso en 2018.

“Quiero que la gente entienda que la relación mía y del Cardenal era privada, no era un proyecto de comunidad. Deseo que dejen de meterse en vida ajena”, indicó la mujer, quien sostuvo que en 2018 fue “escandalizada” por la Iglesia Católica.

“Se han robado más de 34 millones de dólares que ha generado la entrevista de Univisión, la cual fue mandada a hacer por el cardenal López Rodríguez para que no me mataran”, indicó.