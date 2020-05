VÍDEO: Ichiro y su reacción cuando conoció a Jordan

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Los mediados de la década de los 90 fueron una locura. La música, la moda, Michael Jordan decidiendo jugar béisbol por un año.

En un articulo de MLB.com dice que Ichiro Suzuki para ese entonces todavía no se había integrado a los Marineros. De hecho, tras haber cumplido los 20 años, el jardinero se estaba convirtiendo en una estrella en el béisbol de Japón, fijando un récord de imparables en una temporada y llevándose el premio al Jugador Más Valioso en 1994. Simplemente era la sensación del momento.

Sin embargo, hasta las mismas estrellas se deslumbran. En 1994, Ichiro viajó a los Estados Unidos para evaluar el ambiente de cara a su eventual paso a las Grandes Ligas. Cuando el mejor pelotero japonés estuvo cara a cara con Michael Jordan, el jardinero casi se derrite:

In 1995 Ichiro visited the US to see what it was like before coming to MLB. He wanted to meet two people while he was there: Ken Griffey Jr. and Michael Jordan. Here he is, incredibly starstruck, meeting MJ. pic.twitter.com/uVORtjBSMK

— Ben Porter (@Ben13Porter) May 4, 2020