(VIDEO) Huracán Fiona deja cinco familias sin hogar en sector El Miraflor II, Santiago 

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Cinco familias quedaron sin hogar debido al derrumbe causado por las lluvias del huracán Fiona en el sector El Miraflor ll, Santiago.

Los residentes que habitan próximo al arroyo Gurabo manifestaron su angustia y preocupación, ya que no poseen dónde alojarse.

“Bueno la situación de aquí es muy crítica porque yo soy una ama de casa, madre de tres hijos, lo único que teníamos como quien dice colapso. Necesitamos, todos los que vivimos aquí, ayuda, todos los que vivimos en esta línea, porque si no nos ayudan, qué va hacer de nosotros, no tenemos otro lugar, no lo tenemos”, dijo una dama, quien no dio a conocer su nombre.

Otra mujer, aseguró que desde la noche del lunes se encontraban llamando a los organismos de socorro, sin recibir ningún tipo de respuestas.

“Por aquí no ha venido nadie, desde anoche estamos pidiendo auxilio y no ha venido nadie. A ellos se les fue casi su casa entera y solo queda eso, la mía entre por allí detrás para que vean, entonces estamos necesitando, yo soy una mujer enferma, ya no puedo trabajar, que el gobierno haga algo con nosotros, que nos saque de aquí, que vengan en auxilio de nosotros”, apuntó.

Otra moradora indicó que las autoridades debieron visitar la comunidad desde la llegada del huracán pero que no fue así.

El presidente de la junta de vecinos, Aridio Rosario de la Cruz, expresó que, las familias se encuentran temporalmente en el club del sector pero que necesitan de manera urgente reubicarlos.

Por otro lado, Rafael Rodríguez, presidente de la junta de vecinos de Radio Centro Las Cayenas, destacó su interés en que las autoridades del Gobierno intervengan el arroyó de Gurabo y le construyan viviendas a los que habitan cerca de afluente.

