(VIDEO) Huchi Lora compara situación del periodismo actual con la comunicación unidireccional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El periodista Huchi Lora comparó este lunes, durante un coloquio celebrado en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), comparó la situación del periodismo actual con la comunicación unidireccional.

Lora dijo que antes, las informaciones venían en mensajes unilaterales, “es decir, los diferentes medios que emiten mensajes que el público recibe y se podía estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no podían cuestionar ni difundir”.

Al hablar de cualquier ciudadano común y corriente, Lora agregó “lo dijo el periódico, pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero me tengo que guardar mi opinión porque no tengo como ponerla en el periódico”.

En ese orden, agregó que en la actualidad la gran ventaja es que ahora el mensaje puede ser cuestionado al instante, “y es una forma de reconocerle un derecho muy importante a cada ciudadano”.

Asimismo, sostuvo que en la actualidad el mensaje llega al instante, “pero esa forma de emitir mensajes tiene sus cosas positivas y negativas. Pudiéramos llegar a perder la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira por la gran cantidad de noticias que se reciben”.

