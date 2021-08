(VIDEO) Hubieres considera Gobierno de Abinader se ha “vuelto solo promesas” en primer año

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, dijo la mañana de este lunes que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader ha tenido un buen desempeño en lo que se refiere al manejo de la crisis sanitaria, aunque al mismo tiempo criticó varios aspecto y consideró que la actual administración se ha vuelto solo promesas en su primer año.

“El Gobierno prometió muchas cosas, anda prometiendo como que está en campaña y de esas promesas yo quiero que me señalen una que se haya cumplido realmente, y que no tenga que ver con la COVID-19, eso no había que prometerlo, había que hacerlo y lo han hecho”, expresó.

Hubieres ofreció sus consideraciones durante la transmisión especial de El Nuevo Diario TV, “Análisis del Primer Año de Gobierno del Presidente Luis Abinader”, con los panelistas Luis Brito, Enrique Mota y Jaime Rincón.

(Ver participación a partir del minuto 23:13).

Decreto de Transporte

Refiriéndose al decreto 389-21 emitido recientemente por el presidente Abinader en el área de transporte, Hubieres dijo que el mismo viola cuatro artículos de la Constitución dominicana y la Ley 63-17 que da origen al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

“Ahora se hace un decreto contraviniendo cuatro artículos de la Constitución, la Ley del Intrant y la ley 176-07 de los Ayuntamientos, y centralizarlo en una entelequia dirigida por un tipo que tuvo ocho años en el Gobierno pasado haciendo cosas indebidas”, criticó.

Mis País Seguro

En otro orden, el transportista sostuvo que “los ciudadanos del sector Cristo Rey no entregarán sus armas de manera voluntaria como promueve la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, ya que muchos la usan como su instrumento de trabajo”.

Agregó que “de buenas intenciones está adornado el camino del infierno y el camino de los que dicen que sacando armas de Cristo Rey… no hombre, ahí hay más violencia, nadie va a entregar un arma que la usa para sus actos delictivos, que es su trabajo lamentablemente, por RD$10,000 ó RD$12,000”.

Hubieres, consideró que “primero debe haber una política que esté dirigida a conseguir fuentes de empleo para esa parte de la población”, resaltando al mismo tiempo que “hay millones de jóvenes dominicanos que ni estudian, ni trabajan”.

Asimismo, dijo que “en el país no ha habido una política de producción efectiva, y los RD$5,000 millones que el Gobierno dominicano puso a disposición del sector agropecuario en un principio, fueron a parar en su gran mayoría a manos de grandes productores”.

“El 95 por ciento fue a los grandes productores, a los mismos que ahora van a importar pollo y a hacerse más ricos, a los mismos que van a importar cualquier cosas para hacerse más rico, las cosas son como son y no como uno quiera”, manifestó.

Relacionado