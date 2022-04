(VIDEO) HR del dominicano Cristian Pache define triunfo de los Atléticos

EL NUEVO DIARIO, TORONTO — El dominicano Cristian Pache bateó el jonrón de la ventaja en la novena entrada, Sean Murphy añadió otro cuadrangular y los Atléticos de Oakland se impusieron el sábado 7-5 sobre los Azulejos de Toronto, quienes vieron cortada una racha de seis triunfos.

Frente a Julian Merryweather (0-2), Pache encontró un lanzamiento con cuenta de 1-0 y depositó la pelota en el bullpen del prado derecho para su primer jonrón de la temporada y el segundo en su carrera.

El dominicano fue adquirido a Atlanta el mes pasado, mediante el canje que envió al toletero Matt Olson con destino a los Bravos.

My first home run of the year!pic.twitter.com/AFTSreFF5p

— Cristian Pache (@cristianpache25) April 16, 2022