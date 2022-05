VIDEO: HR con bases llenas de Franchy Cordero aniquiló a Seattle

EL NUEVO DIARIO, BOSTON — El dominicano Franchy Cordero sacudió un grand slam cuando iban dos outs en la parte baja de la 10ma entrada y los enrrachados Medias Rojas de Boston doblegaron el domingo 8-4 a los Marineros de Seattle.

Trevor Story continuó su reciente potencia en el bateo y disparó su quinto jonrón en cuatro días, el cual salió del Green Monster, y Christian Arroyo conectó un cuadrangular solitario para Boston, que logró su cifra más alta de la campaña de cinco victorias consecutivas y completó una barrida de cuatro encuentros contra Seattle.

Los Medias Rojas estaban abajo 4-3 cuando el bateador emergente puertorriqueño Christian Vázquez conectó un sencillo al mexicano Andrés Muñoz (1-2) en la 10ma entrada y empujó al corredor automático Bobby Dalbec.

