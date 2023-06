(VIDEO) Hospital General Docente PN gradúa la primera promoción de Medicina Interna

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Hospital General Docente de la Policía Nacional celebró la graduación de la primera promoción de residentes médicos en el área de «Medicina Interna», a quienes a su vez, se les ha otorgado diferente sub-especialidades médicas para continuar fomentando la formación de profesionales especializados de la salud.

Los egresados fueron siete. Entre ellos, la 2do. Tte., P.N., Lissette Francisca Francisco (Sub especialidad de Cuidados Intensivos); el asimilado, P.N., Jorge Luis Guerrero Gómez (Sub especialidad en Cardiología); la asimilada P.N., Alexandra Dorisbert Estepan Perdomo (Sub especialidad Gastroenterología); José Ramón Kahdafi Rivera Acosta (Sub especialidad en Cardiología); Ivanni Marie Pérez Troncoso (Sub especialidad Imagenología); Patricia Ortiz Castillo (Sub especialidad Dermatología); y Margaret Banesa De los Santos (Sub especialidad Nefrología).

El evento estuvo encabezado por el director de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Policía Nacional, general Ramón Ramírez Encarnación, P.N., quien asistió en representación del director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then.

Estuvieron presentes también, el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Francisco Osoria De la Cruz, P.N; el director ejecutivo HOSGEDOPOL, coronel médico internista-intensivista, P.N. Alexandro Marte Vázquez; el subdirector administrativo y financiero de HOSGEDOPOL, coronel médico ginecólogo-obstetra, P.N., Félix Joaquín González; la subdirectora operativa de HOSGEDOPOL, coronel odontóloga Virginia Linares; y el coordinador de enseñanza de HOSGEDOPOL, coronel médico cirujano torácico, José Gregorio Hernández Gómez, P.N.

La sub-directora operativa, Virginia Linares, expresó unas palabras de felicitaciones para los nuevos profesionales.

«En nombre del HOSGEDOPOL, y el mío propio, nos sentimos muy orgullosos de saber que salen de nuestra escuela y que hemos podido ofrecer a la sociedad dominicana un grupo selecto de profesionales de la salud, que se insertaran a sus labores en el momento preciso, ofreciendo a los pacientes atenciones médicas con calidad y calidez, y con ese toque de humanidad que a cada uno de ustedes les caracteriza», les dijo.

Asimismo, agradeció «la oportunidad que el todopoderoso me brindó al coincidir con tan prestigiosos jóvenes, donde pudimos crear una estrecha relación que sin dejar a un lado la línea de mando y disciplina que nos debe primar como institución de carácter policial, la cual sirvió como base de aprendizaje para fomentar la seguridad y confianza idónea para un ambiente académico máxime tratándose en el ámbito de la salud, donde el respeto y la comunicación fueron ejes esenciales durante su formación».

Aseguró que desde el Hospital General Docente de la Policía Nacional seguirán sumando esfuerzos para continuar fomentando y apoyando cada vez más jóvenes en el sector salud.

