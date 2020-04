(VIDEO) Hony Estrella: siempre admiré el liderazgo de Peña Gómez y de Leonel Fernández

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ex candidata a vice alcaldesa del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo (FP), Hony Estrella, sostuvo que su inclinación por la política nació de la admiración que sentía por el extinto líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez, y que posteriormente por el ex presidente de la República Leonel Fernández.

Igualmente, declaró que siempre ha tenido una admiración por presidente de la Fuerza de Pueblo, Leonel Fernández, debido a su figura de liderazgo político en el país.

La también comunicadora externó sus declaraciones durante una entrevista realizada por el analista político Euclides Marmolejos, en una video llamada realizada en la plataforma digital de Instagram.

“También lo fui de José Francisco Peña Gómez, me preguntan por qué, y yo les digo que soy admiradora de los líderes, no de los partidos en si, sino del liderazgo”, aseguró Estrella.

Asimismo, aseguró que tal vez muchas personas no estarán de acuerdo porque pertenezca a un partido, y si estuviese en otro igualmente no lo aprobarían, por lo que asegura “respeta la decisión de cada persona”.

Al referirse a que muchos cuestión su participación en el mundo político dominicano, dijo que siente la necesidad de que puede desde su punto de vista ayudar a las personas.

“Siempre he tenido la inclinación, porque me agrada la política, quiero que todos sepan que la profesión no es el problema, el problema es quien la ejerce”, indicó.

En lo concerniente a su candidatura, dijo que en principio le habían ofrecido otra posición a la cual se negó por compromisos laborales concernientes a su carrera, y debido a las exigencias que ostentaba el cargo ofertado.

“A mi me llamaron para una diputación, y yo dije que no, porque la gente lo ve muy fácil, pero lo que conlleva ser diputado y las exigencias, yo dije de una vez que no”, subrayó.

Estrella abordó otros temas importantes de su vida profesional y personal, durante la entrevista sostenida con Marmolejos.

Anuncios

Relacionado