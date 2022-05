(VIDEO) Hombre sustrae 20 celulares y dinero de una tienda en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- A punta de pistola, un hombre sustrajo 20 celulares y una cantidad indeterminada de dinero de una tienda llamada “Braulio Celulares”, ubicada en la avenida Antonio Guzmán, Santiago.

En un video se observa cómo un hombre que portaba gorra y mascarilla entró a la sucursal con una bolsa en la mano donde escondía un arma de fuego, que al acercarse al mostrador sacó para amenazar a un empleado y cometer el delito.

El sujeto, que no ha sido identificado, amarró de manos al empleado identificado como Randy Vásquez y sustrajo lo referido en un hecho ocurrido el lunes en la tarde.

“Fue una sola persona, me pidió que me tirara al suelo, me amarró y se llevó 20 teléfonos, dinero en efectivo. El delincuente estaba vestido de azul, usaba mascarillas y gorras”, apuntó Vásquez.

El joven agregó que los aparatos que sustrajo el desconocido están valorados entre 20 y 25 mil pesos.

Relacionado