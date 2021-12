(VIDEO) Hombre que se robó camioneta de PN en Santiago dice estaba “borracho y endrogado”.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-Un hombre, identificado como Arturo López Jiménez que se hizo viral en las redes sociales por robarse una camioneta policial y atropellar a varias personas en Villa González, Santiago, aseguró que estaba borracho y endrogado cuando cometió la acción.

“Yo no soy una persona así, yo estaba borracho y endrogado, además, la Policía no hace su trabajo, lo que viven perdiendo el tiempo pidiendo, le recomiendo a las autoridades que le aumenten el salario para que dejen de pedir”, indicó.

Aunque pidió disculpas por lo sucedido, se justificó por el hecho. “Cuando me monté en la guagua y la vi sola, me monté dos veces y me desmonté, pero no vi policías y yo dije, esto es un juguete que me lo dejaron aquí para que yo me divirtiera y salí a dar una vuelta”, relató López.

Agregó que, si los agentes de la patrulla hubieran estado en el lugar, él no se habría llevado la guagua. “Yo duré más de dos minutos y no los vi cerca, si ellos hubiesen estado, lo iban a evitar que yo me fuera, pero andaban pidiendo”.

