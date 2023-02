(VIDEO) Hombre pide un empleo al Gobierno; afirma sector privado lo rechaza por condición física

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un hombre pidió este miércoles al presidente Luis Abinader que le ayude a conseguir un empleo, tras afirmar que debido a su condición física el sector privado le ha cerrado las puertas.

Se trata de William Moya, un técnico en computación de 31 años de edad, quien explicó a El Nuevo Diario que hace cuatro años sufrió una quemadura de segundo grado y desde entonces su vida ha cambiado drásticamente.

Y es que este incidente le desfiguró su rostro y afectó parte de su brazo izquierdo, situación que, según dijo, le ha impedido insertarse nuevamente en el mundo laboral por lo que hoy pasa momentos de calamidades junto a su madre.

“Mi vida ha cambiado radicalmente puedo decir, ya que en el ámbito laboral en los sitios que he acudido me niegan el trabajo por mi físico, me dicen que no, así mismo a la franca, que por mi condición no me dan trabajo”, narró Moya con ojos aguados .

Agregó que esto lo ha llevado a una situación muy precaria al punto de que debe la casa donde reside desde el mes de septiembre y ya le han notificado que debe pagar o mudarse.

“Yo hago un llamado al Gobierno y al empresariado que me tomen en cuenta, para un trabajo, porque lo estoy necesitando de verdad”, puntualizó.

Dijo que puede desenvolverse en todo lo relacionado al campo informático y que no necesariamente tiene que estar visible al público, por si alguien se interesa por sus servicios.

Narró que sufrió ese percance en momentos que reparaba una computadora y se produjo un cortocircuito.

Moya ofreció su número telefónico para cualquier persona que pueda ayudarlo con su petición. Este es el 849-273-2203.

