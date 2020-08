(VIDEO) Hombre muere calcinado tras accidente de tránsito en Bahoruco

View this post on Instagram

Un hombre murió calcinado este viernes luego de sufrir un accidente de tránsito y el vehículo en que se desplazaba se incendiara, en un hecho registrado en la carretera que conduce a Villa Jaragua- Las Clavelinas, en Bahoruco. De acuerdo a informes preliminares, el occiso fue identificado como Maycol Ismael Pérez, quien de acuerdo al dueño del vehículo Honda Civic 2017 que conducía el fallecido, estaba probando el auto para comprarlo cuando se accidentó.