(VIDEO) ¡Hombre mono! J Balvin es mordido por primate y así lo comparte en su IG

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante colombiano J Balvin fue mordido por un primate y a pesar de esto, se lo tomó a carcajadas, haciéndose tendencia en las redes sociales por el curioso momento.

Al publicarlo en sus redes sociales acaparó la atención de todos sus fanáticos quienes bromearon con lo ocurrido.

«Qué me pongo pa’ la mordida, que no me pase la del hombre araña» escribió desde su cuenta de Instagram.

El video ya cuenta con tres millones 800 mil reproducciones y casi tres mil comentarios.

