(VIDEO) Hombre mató vecina en Santiago alega que ella lo amenazó de muerte primero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Arsenio Delgado, el hombre que ayer domingo, ultimó a su vecina de dos disparos en el barrio Cienfuegos, Santiago, aseguró que lo hizo porque habían amenazas por parte de la hoy occisa de matarlo a él.

“Si yo no la mataba a ella, ella me mataba a mí, ya ella me lo había dicho”, dijo Delgado al ser arrestado por la Policía Nacional.

El hombre, quien disparó por la espalda contra María Soto, dejando en la orfandad a sus cuatro hijos, confirmó que el problema entre los vecinos se produjo debido a una litis que ambos mantenían por el uso de un callejón.

El empleado de seguridad privada indicó que ya habían asistido en dos ocasiones a la Fiscalía, pero que el caso no se había resuelto.

Arsenio Delgado “Caco” fue arrestado la mañana de este lunes por la Policía Nacional, en el banco donde laboraba.

