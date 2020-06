(VIDEO) Hombre mata a su exesposa en Puerto Plata tras quince años de estar separados

View this post on Instagram

Hombre solo identificado como “Chilo La Luz” es arrestado por miembros de la Policía Nacional(@policiard ) tras asesinar a disparos a su ex esposa identificada como Francia Reyes en el sector proyecto Montemar de Puerto Plata. Según versiones extraoficiales, la pareja tenía 15 años de separados. #elnuevodiariord