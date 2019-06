(VIDEO) Hombre llevó a David Ortiz a la clínica: Él siempre se mantuvo consciente y hablando

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El hombre que llevó a David Ortiz a la clínica tras recibir la herida de bala en un centro de diversión de la Avenida Venezuela manifestó hoy que el ex jugador siempre se mantuvo consciente mientras iban en el trayecto.

“Él siempre se mantuvo consiente. El venía consciente y hablando. Él me decía me dieron dos tiros, yo le decía, no, fue un solo disparo y fue en la espalda… respira tranquilo”, contó Eliezer Salvador.

Expresó que también le preguntó que si había tenido algún problema con alguien, o si le “había quitado la mujer a un policía” y que Ortiz le había respondido que no.

Tras ser cuestionado sobre si al exjugador de Boston le llevaron algún objeto de valor, Salvador, quien dijo que fue interrogado por la Policía Nacional, respondió que no, “porque no fueron a robarle sino a matarlo”.

También contó que no hubo ninguna palabra de parte del agresor hacia el exjugador de las Mayores en el momento del incidente acontecido en el establecimiento Dial Bar And Lounge y donde también resultó herido en una pierna el comunicador Jhoel López, quien está fuera de peligro.

Salvador, quien se identificó como el propietario de una banca de apuestas, mostró a los reporteros todas las pertenencias que cargaba Ortiz, las cuales guardó en una bolsa tras producirse el hecho de sangre.

Al ser interrogado por los periodistas, Salvador dijo que Ortiz no andaba con seguridad personal y que solo le acompañaban lo el artista urbano Secreto (El Famoso Biberón) y el comunicador Jhoel López.

Agregó que mientras llevaba a la clínica al Big Papi chocó varios vehículos en el elevado de la 27 de Febrero, por lo que les pidió disculpas a sus propietarios antes de reconocer que “ese maltrato que hice es justificado”.

Sobre la herida

David Ortiz recibió un impacto de bala por lo que fue intervenido quirúrgicamente en la clínica Abel González. Durante el proceso quirúrgico hubo que extirparle parte de los intestinos, del colon, sacarle la vesícula “porque el disparo también perforó el hígado”, expresó su vocero, Leo López.

Del hecho se acusa Eddy Feliz García, quien se encuentra recluido en un centro de salud tras los golpes que recibió por algunas personas tras haber perpetrado el hecho.

López también reveló próximo al mediodía de hoy que tan pronto el jugador esté en condiciones de viajar se lo llevarán a Estados Unidos para que continúe recibiendo atenciones médicas en ese territorio.

