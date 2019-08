VIDEO: Hombre intenta dispararle a otro a “quemarropa” pero se le encasquilla la pistola

View this post on Instagram

Captado en cámara quedó el momento cuando un hombre intentó dispararle a quemarropa a otro pero el arma se le encasquilló. Así se refleja en un audiovisual enviado a nuestra redacción. En el audiovisual se observa que el hombre se encontraba en un negocio cuando llegó el aparente atacante, quien se observa manipular el arma y al no lograr su cometido decide retirarse sin que la posible víctima se diera cuenta. #elnuevodiariord @policiard