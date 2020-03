(VIDEO) Hombre hiere pareja con destornillador porque esta decidió terminar relación

View this post on Instagram

Hombre hiere a pareja con destornillador porque esta decidió terminar relación Un hombre hirió a su pareja de 26 estocadas con un destornillador porque está se negaba a seguir con su relación sentimental, en un hecho ocurrido este jueves en el Sector El Paraíso, municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. La herida, quien llevaba cinco meses de relación con su victimario, fue identificada como Ruth Esther Ventura, de 27 años de edad, quien se encuentra ingresada en el Hospital Inmaculada Concepción debido a su condición de salud. @procuraduriagralrd Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord