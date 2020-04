(VIDEO) Hombre frustra con su vehículo un intento de atraco a dos mujeres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un hombre estrelló su vehículos contra dos asaltantes que intentaban atracar a dos mujeres este domingo en la avenida Roberto Pastoriza del Distrito Nacional, lo que permitió que ambos atracadores, quienes resultaron ilesos, fueran apresados por la Policía.

Según se informó, los delincuentes intentaron atracar a dos empleadas de una farmacia ubicada en el área del hecho, y fueron frustrados por el hombre que estrelló su vehículo hacia éstos al percatarse de lo que ocurría.

En imágenes de video momentos después del incidente, el hombre, quien no se identificó, dice que no se arrepiente de lo que hizo, porque no tolera las injusticias en contra de los demás.

El vehículo,un carro gris, sufrió abolladuras en la parte delantera y una de sus llantas resultó dañada, entre otros daños.

Anuncios

Relacionado