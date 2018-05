(VIDEO) Hombre encontró su mujer con un amante; mira lo que pasó

Un hombre encontró a su pareja sentimental acostada con un amante en una vivienda cercana a su hogar en el sector Buenos Aires de Herrera, y su reacción inmediata fue grabar la escena del hecho. El video se ha hecho viral en las redes, donde ha recibido cientos de comentarios, muchos de ellos alabando la actitud del ciudadano. #ElNuevoDiarioRD

A post shared by Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) on May 16, 2018 at 7:41am PDT