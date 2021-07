(VIDEO) Hombre detenido por violencia de género: ”Defiéndanme que yo soy hijo de Dios”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TENARES. -Un hombre que se hizo viral hace unos meses cuando miembros de la Policía intentaron detenerlo llegando a su casa en el municipio Tenares, provincia Hermanas Mirabal, por presunta violencia de género, fue apresado este viernes pese a su resistencia.

Al ser sorprendidos en su vehículo por los agentes, Hectormy Burgos, grabó un video pidiéndole a sus compueblanos que ”gente de Tenares vengan defiéndanme que yo soy hijo de Dios. Defiéndanme que me están haciendo quedar mal sin hacer nunca nada malo”.

Alegó que ”me están abriendo la puerta de mi vehículo, yo parqueado en un lugar, la Policía Nacional ilegalmente me están tomando preso”.

Añadió que ”la Policía me está acusando, la magistrada y la exesposa mía, de algo que yo no cometí y no han hecho investigación. Simplemente ella fue y puso una denuncia y por la denuncia que ella puso sin hacer investigación la orden de arresto se está ejecutando”.

Agregó que una orden de arresto tiene que darse ”cuando usted hace algo malo”.

Mientras trataba de evitar su detención, Burgos le decía a uno de los agentes que ”tú no la vas a abrir, porque eso no es así. Yo soy un hombre y Dios está conmigo. En el nombre de Jesús yo reprendo a todo espíritu de demoniaco que aquí se encuentra, toda brujería y hechicería caen en el nombre de Jesús Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo necesito tu apoyo, yo necesito que tú me responda padre, en el nombre de Jesús”.

Aseguró que nunca ha ejercido ningún tipo de violencia contra su expareja Cindy Guzmán, quien es odontóloga.

