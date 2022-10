(VIDEO) Hombre denuncia Mantequilla lo estafó con RD$450 mil: “Ese señor es un delincuente” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA. – Un hombre denunció este jueves que Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, lo estafó con 450 mil pesos en su negocio, los cuales serían multiplicados a través de la empresa Inversiones 3.14, propiedad del denunciado.

Rolando de South, residente en Sabana Grande de Boyá, afirmó que el próximo lunes acudirá a los tribunales a querellarse contra García Peguero, de quien dice anda huyendo y ni las llamadas responde.

“Ese señor (Mantequilla), lo que anda es estafando gente, me estafó con 450 mil pesos. Le estoy pidiendo al país entero que cuando ese señor llegue a esos lugares traten de no caer en ese gancho donde yo me caí”, expuso.

El denunciante manifestó que Mantequilla “compró guagua y finca” con su dinero y que ahora no da la cara para darle respuesta por su inversión, agregando que el referido multiplicador de dinero “es un delincuente”.

Narró que el 27 del pasado mes de septiembre, procedió a realizar la inversión con los 450 mil pesos, los que más adelante serían multiplicados y que en la actualidad Mantequilla no responde al acuerdo arribado.

“Ese señor no habla con nadie, es un delincuente. El lunes yo estoy dispuesto a ir a poner una querella, voy a querellarse en contra de él”, agregó.

Se recuerda que Wilkin García Peguero informó hace unos días que debido a los disturbios escenificados en su establecimiento, procedió a cerrar sus instalaciones, por lo que informó que los pagos a sus clientes los realizará casa por casa.

Mantequilla saltó a la fama por la peculiar forma de multiplicar dinero, a través de su empresa, Inversiones 3.14, la cual multiplicaba hasta en un 100 % el dinero invertido por sus clientes.

