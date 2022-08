(VIDEO) Hombre denuncia fue asaltado y malhechores fueron dejados en libertad en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Argenis Rivas denunció este martes que fue víctima de un asalto en el sector de Pontezuela en Santiago y que supuestamente los individuos fueron dejados en libertad.

Rivas explicó que los malhechores lo encañonaron frente a su vivienda en la madrugada cuando llegaba de su trabajo y lo despojaron de 1,600 dólares, 31,000 pesos, sus prendas, cartera y los tenis que llevaba puesto.

“El día de mi cumpleaños me asaltaron llegando a mi casa, unos vándalos me estaban esperando, llego a la puerta de mi casa me encañonaron dos con dos pistolas, me quitaron mis pertenencias, dinero en efectivo, 1,600 dólares, 31,000 pesos, las prendas, anillos de boda, reloj, cartera hasta los tenis me llevaron”, expresó.

Subrayó que los delincuentes emprendieron la huida en su vehículo, y que fue encontrado calcinado al día siguiente. “Me llevan el carro y cuando vengo a poner la denuncia aquí en la mañana, ya el carro estaba quemado”, indicó.

El hombre pidió a las autoridades que hagan justicia debido a que teme por su vida, ya que, según alegó, los atracadores saben donde él vive y trabaja.

“Justicia porque temo por mi vida, yo trabajo de noche, tengo un trabajo de noche, cuando salgo de ahí mis esposa y mis hijos no duermen pensando que me va a pasar algo”, concluyó.

