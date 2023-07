(VIDEO) Hombre denuncia fue agredido brutalmente por un militar en SPM

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORIS.- Un hombre denunció este jueves que fue agredido brutalmente por un militar de la Armada Dominicana luego de ser detenido cuando se encontraba en el sector Placer Bonito, en San Pedro de Macorís.

La víctima fue identificada como WIlly Alexander Taveras, quien responsabiliza de la egresión al raso Esilier Henríquez Batista.

Narró que el hecho ocurrió ayer miércoles cuando el militar se encontraba en un operativo mixto con la Policía Nacional y mientras él se encontraba limpiando un freezer se originó una discusión con el militar porque se quería llevar una pasola que estaba parqueada frente al negocio donde labora.

«Cuando el camión se para me dice que venga a ayudarlo a subir la pasola, que se la iban a llevar presa, el tipo lo que me agarra a mi que yo estoy preso también, todavía le estoy diciendo que yo trabajo ahí, que no que no, que estoy preso», narró Taveras.

Continuó diciendo que fue montado en el camión de la Policía y mientras iban rodando su verdugo tomó una escopeta y lo agredió con la cacha de esta en la cara, supuestamente en un descuido suyo.

De su lado, Martín Santana, vicepresidente nacional de los Derechos Humanos, catalogó la agresión como un abuso y una violación a los derechos del ciudadano, quien dijo también es su sobrino.

Al presentarse al Juzgado de Paz de San Pedro de Macorís a querellarse contra Henríquez Batista, Santana dijo también que llegarán hasta las últimas consecuencias, «ya que los maltratos de parte de la Policía y los militares deben acabarse y que las redadas disfrazadas de operativos son ilegales».

Relacionado