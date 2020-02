VIDEO: Hombre denuncia candidato a regidor de Las Matas de Farfán le propina “golpiza” por no apoyarlo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un hombre denunció que fue agredido brutalmente por un candidato a regidor del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de este municipio porque supuestamente le expresó que no lo estaba apoyando políticamente.

La víctima fue identificada como Moreno Florentino, quien dijo que fue agredido con una pistola por el aspirante Gustavo Suero y un ayudante suyo cuando se dirigía al parque municipal de aquí.

“Yo iba rumbo al parque de las Matas de Farfán y cuando llego me encuentro con una turba de delincuentes dirigidos por un candidato a regidor llamado Gustavo Suero acompañado de un nombrado Alexis “Malapunta” y me preguntó que si lo estaba apoyando y le dije que no, y ahí mismo peló por una pistola y me dio ese golpe”, narró Florentino, antes de agregar que también recibió golpes de parte de Malapunta.

El agredido dijo que se querelló en la fiscalía local, donde dijo que no era posible que “esos delincuentes anden así en las calles, y aspirando a regidor”.

Anuncios

Relacionado