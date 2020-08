(VIDEO) Hombre denuncia agentes de la DICAN le implantaron droga para apresarlo 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN DE LA MAGUANA. – Un hombre denunció este lunes que miebros de la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN,) de la Policía Nacional, supuestamente le pusieron droga para apresarlo sin justificación.

El señor, en una grabación, se identificó como Luis Antonio Pérez, mejor conocido como Futuro, quien fue apresado el pasado domingo 2 del mes en curso, luego de que se encontrara en la calle en hora del toque de queda, realizando su labor como delivery para su empresa de venta de comidas rápidas.

Pérez, dijo que supuestamente fue retenido por un aproximado de cinco días, tras ser culpado por algo “que yo nunca en mi vida me he prestado, ni quiera cuando era más joven me llamó la atención ligarme a las drogas”, expresó.

Asimismo, denunció que teme por su vida, ya que dice que si le pusieron drogas para apresarlo, también pueden ponerle un arma de fuego con la que hayan matado a alguien para inculparlo y hasta llegar a matarlo.

En ese orden, dijo que fue despojado de una suma de dinero de 3,875 pesos y que los supuestos miembros de la DICAN solo llevaron a la fiscalía 1,075 pesos.

Un hombre denunció este lunes en video que miembros del DICAN, presuntamente le insertaron “drogas” para apresarlo injustificadamente. #ElNuevoDiarioRD pic.twitter.com/nOkUvQtQ2W — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) August 11, 2020

