(VIDEO) Hombre confiesa ”le caí atrás y terminé de requintarlo”; negaba participación en muerte

EL NUEVO DIARIO, MOCA- Luego de asegurar que no había participado en el hecho en el que un joven perdió la vida en Moca, el nombrado Francisco Javier Sánchez (alias Maguey), dijo este lunes que es culpable.

Al confesar que ”le caí atrás para allá por los lados de su casa y allá terminé de requintarlo”, Sánchez indicó que Emilio Norton (alias El Mello) se buscó la muerte.

Relató que el hecho comenzó cuando ambos se encañonaron. ”Yo le dije no hale Mello, entonces agarró cuando yo le dije que no hale, él quiso halar entonces le tuve que tirar ¿usted me entiende?”, expresó, al tiempo de agregar que fue en ese momento cuando se fue detrás del occiso.

Destacó que el arma que utilizó para quitarle la vida a Norton fue una Glock 40, calibre 9 milímetros.

Maguey, quien había dicho que no hizo nada y que hace cuatro meses salió de la fortaleza, desligó a los demás acusados del hecho.

”Dicen que fue el Carita y el Surdo, pero ello hay un video ahí que sale que fui yo que le di. Yo no sé de ellos”, aseguró.

Resaltar que en el presunto enfrentamiento en el que El Mello perdió la vida, también resultó herido el joven Wilfry Mejía en Moca.

