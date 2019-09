(VIDEO) Hombre captado en video haciendo maniobra con un perro pide disculpas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El joven Edwin Herrera, quien aparece en un video agarrando un perro por las patas y haciendo maniobras por los aires con él, pidió perdón a todas las personas que vieron su acción en las redes sociales.

A través de un audiovisual enviado a esta redacción, el joven sostuvo que está arrepentido por el hecho, el cual ha generado muchas críticas en las redes sociales.

“Esto en verdad me está afectando mucho, espero que me disculpen, yo en verdad no soy así”, indicó el joven.

Sostuvo que “me dejé llevar del momento y la bebida. Nunca he tenido intención hacerle maldad a nadie”.

