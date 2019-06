(VIDEO) Hombre asfixió niña de 11 años alega estaba bajo efectos de alcohol y drogas; pide perdón a familia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El hombre identificado como Fernando García Vega quien fue apresado y acusado de haber asfixiado a una niña de 11 años en Santiago alegó al momento de su arresto que todo lo que hizo fue bajo los efectos del alcohol y las drogas, razón por la cual pidió perdón a la familia de la menor ya que no quería hacerle daño a la menor.

“Mírame, te lo digo de corazón estaba pasado de alcohol y de drogas, no quería hacer nada de eso, me llegó una noticia, fotos, de que mi hijo estaba interno en el hospital, y yo me bloquié me puse a beber y llegó esa niña, y ahí no sé ni qué decirle porque lo que hice está mal, pero me arrepiento de verdad”, alegó García Vega, al ser abordado por periodistas que acudieron al destacamento policial al momento de producirse el arresto.

De igual modo negó rotundamente haber incurrido antes en asesinatos o acciones similares, al tiempo que ratificó que se dejó llevar por el alcohol y de las drogas.

“Yo nunca he hecho eso, nunca he hecho nada de eso, me dejé llevar de mí del alcohol y de las drogas”, dijo el apresado.

De igual modo pidió a la familia de la niña, la cual no fue identificada a solicitud de los padres, que lo perdonen de corazón.

“Ella cayó y eso fue lo que me paniquió cuando vi que ella cayó, yo le puse el poloché cuando ella cayó, no encontraba qué hacer voceando”, respondió García Vega, a los periodistas sobre la forma en cómo sucedieron los hechos.

El detenido dijo que la noche que pasó en la cárcel no durmió, ya que los presos le estaban dando golpes.

Asimismo el victimario dijo que se dedica a hacer música y trabaja en construcción, y que reside en Cien Fuegos desde hace, 6 años, viviendo con su madre y hermanos, y un total de 4 residiendo junto a los familiares de la menor.

Al ser depurado en los archivos centrales de la Policía, Fernando García Vega figura con dos registros por robo.

Hallazgo del cadáver

La niña, cuyo nombre fue omitido a petición de sus padres, fue encontrada sin vida en el lugar donde reside García Vega, en el sector Villa Progreso, esta madrugada.

La madre de la menor identificada como Albairis Peña Sánchez, manifestó que el acusado aprovechó que ella salió al colmado y que a su regreso a la casa, se percató de que la menor no estaba y con ayuda de dos vecinos empezó a buscarlo.

Añadió que presentía que su hija estaba en peligro y que García Vega la tenía, por lo que junto a vecinos se dirigió a su casa, donde posteriormente avistaron los pies de la infante debajo de la cama.

Declaraciones de madre de la menor asfixiada por un vecino en Santiago. #elnuevodiariord Posted by El Nuevo Diario on Thursday, June 6, 2019

Anuncios

Relacionado