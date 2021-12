(VIDEO) Hombre acribilla a mujer frente a su casa en Nueva York

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK, ESTADO UNIDOS.- El Departamento de la Policía de Nueva York informó este martes sobre la búsqueda de un hombre que mató a tiros a una mujer frente a su casa la mañana del viernes 17 de diciembre de 2021.

La Policía de Nueva York divulgó el video del momento en que Dawn Peterson, una madre de 39 años de edad, fue acribillada frente a su casa en Queens (NYC), cuando salió a trabajar alrededor de las 6:20 a.m. cerca de la calle 155 en el sur del vecindario Jamaica.

Peterson fue atacada por un hombre, quien iba a pie y la baleó primero cuando ella subía a su auto y después cuando la hoy fallecida estaba tirada en el asfalto, indicó una información publicada por el medio de comunicación El Diario.

🚨WANTED for HOMICIDE: Yesterday, at 6:21 am, in front of 155-37 Foch Blvd in Queens, a 39-year-old female was shot in her chest & back and killed. @NYPDDetectives need your help identifying the person in this video. If you have info, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/gHDZZVcx9x

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 18, 2021