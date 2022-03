(VIDEO) Holi Matos dice sentirse avergonzado del liderazgo internacional por conflicto Rusia-Ucrania

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Francisco Holi Matos externó la indignación que siente al contemplar lo que está sucediendo en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, donde miles de personas inocentes se han visto afectadas y otros han perdido la vida.

“Yo estoy avergonzado de todo el liderazgo internacional, no solo de Putin, porque creo que es una canallada atreverse a llevar a un pueblo hermano aviones a disparar a torres llenas de personas y hacer que millones tengan que abandonar sus hogares, eso es una canallada”, manifestó.

Mientras conducía junto a Dolphy Pelaez el programa “En el Foco” transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Matos puntualizó que en este tipo de conflictos no existen verdaderos ganadores, debido al daño físico, emocional y estructural para ambas naciones y sus ciudadanos.

(Ver declaraciones ).

El profesional de la comunicación manifestó que a nivel político, no existen dudas que el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha ganado una batalla, porque cuenta con la opinión pública y el apoyo del poderío mediático; sin embargo, consideró que esta fue campaña fue errática que condujo su país a una “catástrofe humanitaria”.

Además, comentó que en Ucrania se sembró el odio en la ciudadanía. Asimismo, dijo que el liderazgo mundial se ha dado a la tarea de construir historias para poner a las naciones a pelear.

Sin embargo, resaltó “que no hay duda de que el señor Vladímir Putin tiene una ideología de dominio y expansión de resucitar el imperio ruso. Los rusos han sido expertos en ciberataques, este conflicto entre Rusia y Ucrania no es desde ahora, lo que pasa es que era una guerra fría y este tipo de ataque no son visibles”.

Consideró que a pesar de que la invasión fue sorpresiva para muchos, esto era algo que se venía pensando desde hace mucho tiempo. No obstante, dijo que pese a esto, Rusia también ha tenido grandes pérdidas y desde su punto de vista , Vladímir Putin no pudo prever que se iba a alinear todo el mundo occidental en su contra”.

Relacionado