(VIDEO) Hipólito rompe el silencio y explica porqué su diferencia con Leonel: “No me cumplió”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente de la República, Hipólito Mejía, rompió el silencio y dio a conocer porqué su diferencia con el también ex jefe de Estado, Leonel Fernández.

Según explicó Mejía en una entrevista exclusiva a El Nuevo Diario, su diferencia con Fernández se remonta al 2004, cuando este último ganó las elecciones y tras llegar al poder no le cumplió con algo que le habría prometido.

“Él me dijo una cosa e hizo otra, por ejemplo, todos los técnicos de los invernaderos los cancelaron y los metieron presos, (dijo que eso lo hizo Fernández justo al día siguiente de llegar al poder), lo hizo vía Domínguez Brito, no me cumplió, y yo soy de los políticos que cuando hago un pacto cumplo, cuando digo una cosa cumplo”, expresó.

Aclaró que no se trataba de un pacto, sino de que él (Mejía) decía que había que respetar a los técnicos. Agregó que además de cancelar y encarcelar a los técnicos, abandonaron los proyectos comenzados en su Gobierno.

Asimismo, desmintió a Fernández, quien había dicho que sus diferencias con Mejía era por temperamento, asegurando que “no es así, es un tema de seriedad, de cumplimiento, porque los políticos tienen que cumplir, usted no hace nada con apoyar y ofrecer y no cumplir, así como yo cumplo, yo exijo que cumplan conmigo”.

“¿Qué he dicho yo con la honestidad que lo rodeó a él, que yo no persigo presidentes, ni persigo líderes, la historia y la justicia que se encargue de cualquier problema”, agregó.

Pese a esto, Mejía aseguró que no tiene inconvenientes de sentarse con Fernández a tratar temas referentes al país.

“Él estuvo en mi casa, ¿Y qué problema hubo? Nada”, resaltó, recordando la visita que le hizo el líder de la Fuerza del Pueblo, para darle el pésame por el fallecimiento de su esposa, la ex primera dama, Rosa Gómez de Mejía.

