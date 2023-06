(VIDEO) Hipólito revela fue amenazado durante 20 años; afirma PRM le ganaría al PLD y FP juntos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente de la República, Hipólito Mejía, reveló este jueves que él fue amenazado durante 20 años y aún está vivo.

«Si es por eso uno no sale a la calle, a mi me amenazaron durante 20 años y estoy vivo todavía, uno tiene que correr ese riesgo», dijo Mejía en momentos en que se refería a las amenazas recibidas por la procuradora general de la República, Miriam Germán, a quien describió como una mujer «absolutamente seria y capaz». «Ella tiene valor, ella no se merece que nadie conspire contra ella», dijo.

Indicó que hay que permitirle a la justicia hacer las investigaciones de lugar y actuar. Asimismo, al ser cuestionado sobre el modus operandi de los privados de libertad, sostuvo que él no sabe «de eso», porque nunca ha ido a una cárcel. «Para mí, esa es una de las cosas más deprimentes, más preocupante, pero el que más sabe de eso es Bukele el de El Salvador, ese tipo los tranca a todos juntos», señaló.

Asimismo, agregó que la forma de Bukele actuar con los presos se ha puesto de moda, pero destacó que «hay que ver los resultados, porque oye, a ese país yo fui siendo presidente y el propio presidente me dijo: oiga, cuídese!, el propio presidente».

Afirma PRM le ganaría al PLD y FP juntos

Mejía aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganará las próximas elecciones, aunque los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) se unan.

«Yo con mis enemigos políticos, mis contrarios políticos no me meto, yo permito que hagan lo que les dé la gana, ellos tienen libertad, pero se pueden juntar y le ganamos, Luis no tiene contrincante en este momento», respondió el agrónomo al ser cuestionado sobre si considera que entre FP y PLD pudiera surgir una alianza.

«Yo dije ya las cifras, de seguro que ganamos más del 80 % de los síndicos, más de 20 senadores y de diputados una participación bastante equitativa, pero Luis no tiene contrincante», añadió.

Además, indicó que Leonel Fernández no es contrincante para Abinader. «A Leonel lo voy a mandar para la Fundación Global para que explique», dijo.

Mejía habló a su llegada al acto del renovado «Parque Tropical», ubicado en el sector Dominicanos Ausentes.

Relacionado