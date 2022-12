(VIDEO) Hipólito Mejía: Yo llegué a querer y respetar a Balaguer igual que a Antonio Guzmán

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La franqueza que ha caracterizado al expresidente Hipólito Mejía volvió a ponerse de manifiesto cuando reveló que quiso a Joaquín Balaguer igual que al hombre que le dio la oportunidad de ser secretario de Agricultura en el 1978-1982, Antonio Guzmán.

“Déjame decirte, yo llegué a querer y respetar a Balaguer igual que a Antonio Guzmán”, manifestó Mejía durante una entrevista exclusiva concedida a El Nuevo Diario Podcast.

Dijo que su bisabuelo era hermano de la abuela de Balaguer, pero “yo no quería ser familia de él, porque yo lo consideraba trujillista, solterón, cínico, todas las vainas que te puedas imaginar”.

Narró que Balaguer siempre le ofreció posiciones y que cuando ganó en el 1966 era director del Instituto del Tabaco, ratificándolo en el cargo.

“Cuando Balaguer ganó yo dije voy a renunciar porque no voy a trabajar con esa gente. Me llamó el padre de Díaz Morfa y mi primo Jorge Moreno que eran canchanchán de Balaguer, y vine al Palacio y me dijo, no le acepto la denuncia, yo lo necesito a usted, usted no tiene que ser seguidor mío, yo quiero que usted se quede, y de verdad me convenció”, reveló Mejía.

Explicó que solo permaneció por 13 días en el cargo porque no aceptó 35 “botellas” que le llevó el secretario de Agricultura de la época para que cancelara a los técnicos que no estaban con él.

Confesó que lo consultaba con frecuencia y que recuerda una serie de anécdotas de las que el asistente del doctor, Rafael Bello Andino, también es testigo.

Como parte de ese afecto que dijo Mejía le llegó a profesar al líder reformista, dijo que el discurso que pronunció en el Palacio Nacional cuando este murió en junio del 2002, fue de su autoría.

“Ustedes lo pueden buscar, ese lo hice yo, ustedes saben por qué, porque salió de mis sentimientos y de lo que yo pensaba y creía de él, no tuve que inventar nada”, expresó.

