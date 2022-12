(VIDEO) Hipólito Mejía no se arrepiente de nada de lo que hizo en su gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente de la República, Hipólito Mejía, reveló que no se arrepiente de nada de lo que hizo durante su gestión de gobierno 2000-2004.

Entrevistado por el director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado Sánchez, Luis Brito, jefe de redacción y Jaime Rincón, gerente de producción, para El Nuevo Diario Podcast, manifestó que cuando decidió aspirar a la posición estaba consciente a lo que se exponía.

“En lo absoluto, yo participé en esto consciente de lo que estaba haciendo”, respondió Mejía sobre la pregunta de si estaba arrepentido de alguna decisión de su período gubernamental.

No obstante, reconoció que hizo cosas quizás no muy prudentes.

“Yo hice más disparates que el carajo, yo imité a Balaguer en errores que era el genio de la política dominicana”, manifestó Mejía.

Dijo que como es una persona extrovertida y dice las cosas como las cree, “nunca me arrepentí de decir la verdad”.

En ese sentido, dijo que las personas deben de estar preparadas para manejar la intriga, el chisme y para saber que está luchando con seres humanos.

“Y en este país la mediocridad es parte esencial de la población “, enfatizó Mejía.

Aseguró que no sufrió nunca porque ingresó a la política consciente de lo que se vive en este campo.

En la política no hay dinero para la gente honesta

Durante la entrevista el exmandatario aseguró que a la gente honesta no le va bien económicamente en la política. “Económicamente si usted no es corrupto, no le va bien”, manifestó Mejía.

Argumentó que los políticos que se han hecho ricos ejerciendo esta práctica es porque han incurrido en actos desleales.

Durante la entrevista, Mejía también habló sobre su relación con Peña Gómez, Danilo Medina y Joaquín Balaguer, entre otros temas.

Relacionado