(VIDEO) Hipólito Mejía: “El que no quiera vacunarse que se joda”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El expresidente de la República, Hipólito Mejía, se refirió a que hay personas que no quieren inocularse contra el Covid-19 y dijo que “el que no se quiere vacunar que se joda”.

Asimismo, tras ser cuestionado por varios periodistas sobre su parecer en cuanto a los ciudadanos que no quieren consumir carne de cerdo ante la presencia de la Peste Porcina Africana en el país, Mejía respondió “el que no la come que se joda, porque yo me la como”.

Aseguró que ahora va “a comer chicharrón” y que hay que estar al tanto de la tecnología “¿por qué hay que tenerle miedo a eso?”.

Las expresiones del expresidente se producen en momento en que en el país varias personas se rehúsan a consumir carne de cerdo ante la PPA, pese a que las autoridades han dicho que la misma no representa peligro para los humanos.

